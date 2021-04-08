Ветеран из Балашихи привился от COVID-19 перед своим 100-летием

Ветеран из Балашихи Александр Золотов в этом году отпразднует 100 лет. Перед юбилеем он прошел вакцинацию от коронавируса, чтобы защитить себя и родных от болезни. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Мы неоднократно говорили, что COVID-19 крайне опасен для людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями. Потому им в первую очередь важно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. Перед введением первого компонента вакцины „Спутник V“ Александра Григорьевича осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний», — рассказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Осложнений после прививки у пенсионера не было. Через три недели ветерану введут второй компонент.

Александр Григорьевич — ветеран Великой Отечественной войны. Еще до пандемии он регулярно проводил патриотические встречи с учениками школ Балашихи, но из-за риска заболеть COVID-19 вынужден был отказаться от общественной работы.

«Надо и дальше жить. Вакцинация дает возможность свободно жить и общаться с людьми. А то идешь и поздороваться нельзя с человеком. Я очень благодарен нашим медработникам за заботу, которую они проявляют к ветеранам войны. Я надеюсь, что теперь смогу посещать школы и учеников, вести просветительскую работу», — сказал Александр Золотов.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Московской области можно через портал «Госуслуги», по телефону 122, в поликлинике, а также в МФЦ. Всю необходимую информацию о вакцинации в Подмосковье можно найти на сайте.