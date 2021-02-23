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    23 февраля 2021, 08:00

    Превышение порога заболеваемости ОРВИ выявили в девяти регионах России

    Анастасия Калинина

    В девяти регионах России специалисты Роспотребнадзора выявили превышение порога заболеваемости ОРВИ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

    Превышение порога заболеваемости ОРВИ выявили в девяти регионах России

    «В РФ на седьмой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости ОРВИ по совокупному населению были превышены в девяти субъектах. Среди детей возрастной группы от ноля до двух лет», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе рассказали, что в трех регионах были замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. Еще в трех субъектах выявили превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте 7–14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в пяти регионах страны.

    «На седьмой неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы негриппозной этиологии», — сказали в Роспотребнадзоре.

    За год в России прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян — 85,9 миллиона человек.