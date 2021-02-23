Превышение порога заболеваемости ОРВИ выявили в девяти регионах России

В девяти регионах России специалисты Роспотребнадзора выявили превышение порога заболеваемости ОРВИ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«В РФ на седьмой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости ОРВИ по совокупному населению были превышены в девяти субъектах. Среди детей возрастной группы от ноля до двух лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в трех регионах были замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. Еще в трех субъектах выявили превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте 7–14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в пяти регионах страны.

«На седьмой неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы негриппозной этиологии», — сказали в Роспотребнадзоре.

За год в России прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян — 85,9 миллиона человек.