Дети в России стали чаще болеть ОРВИ

В России превышены недельные эпидемиологические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекцими (ОРВИ) в 12 регионах. Ситуацию контролируют сотрудники Роспотребнадзора.

«На шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости ОРВИ по совокупному населению были превышены в 12 субъектах», — сообщили на сайте ведомства.

В четырех субъектах заболеваемость выше порога зарегистрирована среди детей в возрасте до двух лет. Еще в четырех регионах ОРВИ чаще болеют дети от 3 до 14 лет.

Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости превышены в 22 субъектах.

«На 6 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии», — сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России к середине февраля привили от гриппа около 85,9 миллиона человек. Это 59% от всего населения России

Ранее канадские ученые заявили, что коронавирус гораздо опасней, чем грипп. По их данным, пациенты с COVID-19 умирают в 3,5 раза чаще.