«Превращаются в кусок мяса»: врач рассказал, что коронавирус делает с легкими

COVID-19 нарушает все функции легких, не только газообменные, но и гормональные и регуляторные. Коронавирус наносит удар по сосудам, в результате чего легкие превращаются в «кусок мяса».

«Наши пациенты не доживают из-за многопланового и массивного поражения легкого, которое, по сути, превращается в некую биологическую губку или кусок мяса. После чего теряет всю свою респираторную часть, вот эту свою пушистость», — рассказал телеканалу «Звезда» директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Врач добавил, что патология легких, которую вызывает заражение 2019-nCoV, особенная. Коронавирусные инфекции всегда сопровождает сосудистый компонент.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что легкие пациентов с COVID-19 после выписки из больницы восстанавливаются около трех недель. Спустя это время у 53% переболевших в легких вообще нет каких-либо остаточных явлений.

По последним данным, в России выявили 396 575 случаев заражения новым вирусом. Умерли 4555 человек.