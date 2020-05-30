Врач назвал срок восстановления легких переболевших COVID-19

Заражение коронавирусом в некоторых случаях приводит к поражению легких. Но у большинства пациентов уже через три недели после выписки проходят все изменения в легких.

«Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий», — рассказал «Интерфаксу» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Он также затронул тему использования масок и перчаток на улице. Медик признал, что носить средства защиты неудобно, но они необходимы для минимизации контактов людей и распространения коронавируса.

«Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках. Это действительно опасное заболевание — я вижу, как люди умирают от этой болезни», — пояснил Авдеев.

Пульмонолог отметил, что ношение масок может сказаться на респираторных и грибковых заболеваниях, но это пока только гипотезы. По словам врача, говорить о второй волне коронавируса еще рано, так как осенью начнется сезон ОРВИ.

Сейчас российские врачи насчитывают 396 575 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью и уже находятся дома 167 469 человек. Скончались из-за осложнений 4555 пациентов.