Пресс-секретарь президента: коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен быть выше

В России уровень коллективного иммунитета должен быть выше, чем сейчас. Особенно в ситуации с распространением штамма «омикрон». Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Однозначно то, что нужен уровень общественного иммунитета выше, чем он есть у нас сейчас. И здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которым нужно вакцинироваться и ревакцинироваться», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков рассказал: сегодня российские вирусологи и медики пытаются понять, какими будут последствия от нового варианта коронавируса. Но пока у них недостаточно данных об «омикроне». Ученым ясно только то, что помочь остановить заболеваемость способно повышение общественного иммунитета.



О том, как важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. В целом по стране коллективный иммунитет достиг 60,4%. Лидерами по этому показателю стали Севастополь и Чукотка. Как минимум в 17 регионах отмечают снижение заболеваемости COVID-19.