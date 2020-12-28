«Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи — лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом — может быть совершенно различным», — сказал он.

Пока не известно, какой препарат будет лучше взаимодействовать с различными точками в составе S-белка и какие моноклональные антитела будут дольше находиться в кровяном русле.

Оба подхода для разработки медицинского препарата будут финансироваться и экспериментально проверяться, отметила газета «Известия».

Гинцбург допускает, что с высокой долей вероятности в России появится сразу несколько таких препаратов. Однако препарат для лечения больных COVID-19 на основе антител будет в разы дороже вакцины.

«Препарат явно будет не самым дешевым. С вакциной вообще нельзя сравнивать <…>. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены. Хотя это может быть сфера ответственности государства», — отметил Гинцбург.

Лекарство будет проникать в организм через капельницу. Предположительно, эффект от него проявится через 7-10 дней. Испытания стартуют осенью 2021 года.

Ранее AstraZeneca нашла формулу, которая повысит эффективность вакцины от коронавируса AZD1222.