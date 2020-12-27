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    27 декабря 2020, 20:53

    AstraZeneca сообщила, что улучшила свою вакцину

    Алена Макаренко

    Найдена формула, которая повысит эффективность вакцины от коронавируса AZD1222. Ее выявила англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, которая работает совместно с Оксфордским университетом. С новостью выступил исполнительный директор фармкомпании Паскаль Сорио, сообщило The Sunday Times.
    AstraZeneca сообщила, что улучшила свою вакцину

    «Мы думаем, что выявили формулу успеха и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз сравнима с остальными», — сказал он.

    По данным разработчиков, эффективность вакцины достигает 90%. Ради этого результата испытуемым сначала давали половину дозы, а приблизительно через месяц — полную дозу. А когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62%, общая эффективность — 70%.

    Сорио признал, что удивился полученным результатам.

    «Но в целом мы думали, что они положительные, так как соответствуют критериям, установленным регулирующими органами по всему миру», — отметил исполнительный директор компании.

    Кроме того, препарат AZD1222 со 100-процентной эффективностью защищает от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации.

    Информацию о новой формуле вакцины Сорио пообещал обнародовать позже.

    Власти Великобритании планируют запустить вакцинацию населения от коронавируса оксфордской вакциной с 4 января. Для этого медицинский препарат должен получить одобрение регулятора. Пока в стране идет программа по вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.