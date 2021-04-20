Препарат от коронавируса «Мир-19» начнут тестировать на зараженных

Вторая стадия клинических испытаний первого в мире препарата от коронавируса на основе механизма РНК-интерференции начнется в России. Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов сообщил, что лекарство могут зарегистрировать в этом году.

«Сегодня мы получили разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата „Мир-19“ с участием пациентов, у которых был диагностирован COVID-19», — сказал Хаитов газете «Известия».

Он отметил, что ученые делают все возможное, чтобы препарат как можно скорее появился на рынке. Не исключено, что зарегистрировать его получится в 2021 году после окончания второй фазы испытаний.

Разработчик лекарства уточнил, что при воздействии «Мир-19» в зараженных клетках становилось в 10 тысяч раз меньше коронавируса, чем в необработанных препаратом клетках из группы контроля.

Также хорошими были результаты эксперимента на сирийских хомячках. Кроме того, первая фаза клинических испытания со здоровыми добровольцами показала безопасность препарата.