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    15 апреля 2021, 14:37

    Лекарство от ковида появится в России до конца года

    Анатолий Минкин

    Вторая фаза клинических исследований лекарства для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «Мир-19» от ФМБА начнется в ближайшее время. Ведомство получило разрешение на проведение этих мероприятий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.

    Лекарство от ковида появится в России до конца года

    Она отметила, что регистрация лекарства «Мир-19» запланирована на конец 2021 года.

    «Начинается вторая фаза, я уверена, она займет как минимум несколько месяцев, поэтому, если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего» — рассказала Скворцова.

    Входящий в структуру ФМБА «Институт иммунологии» на минувшей неделе получил патент на лекарство от ковида «Мир-19».

    Как пояснили авторы разработки аббревиатура расшифровывается как «малая интерферирующая РНК».

    Вероника Скворцова заявила, что лекарство полностью безопасно и может предотвратить тяжелые течение коронавирусной инфекции и побочные бактериальные заболевания.