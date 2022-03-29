Ковид возвращается в режиме «стелс». Заболеваемость в мире снова пошла вверх

В Европе и Азии вновь растет заболеваемость ковидом, а в Шанхае ввели крупный локдаун. Специалисты не исключают появления новой волны коронавируса, но из-за коллективного иммунитета она не будет так же опасна, как предыдущие. На подъем заболеваемости в Европе сможет повлиять и перемещение украинских беженцев.

В мире растет заболеваемость ковидом. Власти Шанхая ввели крупнейший локдаун за два года пандемии. В городе с населением почти 25 миллионов человек выявили 50 локальных, 10 ввозных подтвержденных случаев заражения и 3454 бессимптомных случая. В некоторых районах мегаполиса ограничили транспортное сообщение, перевели сотрудников на удаленную работу, а жителей попросили оставаться дома.

Заболеваемость ковидом выросла и в Европе. Во Франции за день зарегистрировали около 140 тысяч новых случаев, в Германии их больше 300 тысяч, а в Италии — свыше 75 тысяч. Инфекция стала быстро распространяться также в Австралии, где в день заболевают более 50 тысяч человек. В Южной Корее фиксируют около 350 тысяч инфицированных в сутки.

Увеличение заболевших в мире объясняется распространением варианта штамма «омикрон» BA.2, известного также как «стелс-омикрон». По данным ВОЗ, он более заразный и теперь доминирует в мире.

На фоне нового роста числа инфицированных в других странах директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал россиянам ревакцинироваться. Он отметил, что нельзя спрогнозировать, когда в России большое количество людей начнет заражаться.

Перспектива новой волны

Новая волна коронавируса может наступить в скором времени, однако по продолжительности и амплитуде она будет отличаться от предыдущих. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал «360», что, несмотря на рост заболеваемости в некоторых странах, идет снижение смертности от ковида. Вирус эволюционирует, но количество чувствительных к нему людей снижается, поскольку многие вакцинировались или уже переболели.

Главное, что вирус эволюционирует в сторону меньшей патогенности. Сейчас мы видим очередной подъем [заболеваемости] в странах, где «омикрон» прошел несколько месяцев назад. У жителей снизился коллективный иммунитет, и на этом фоне возникает волна, но она все меньше похожа на предыдущие. В дальнейшем эти волны будут небольшими Петр Чумаков.

Инфекционист Юрий Венгеров не исключил роста числа заболевших в России, но напомнил, что новые мутации будут сопровождаться снижением вирулентности вируса, а само заболевание будет протекать легче. В ближайшем будущем ковид перестанет представлять опасность и встанет в один ряд с другими респираторными заболеваниями.

Беженцы и ковид

Из-за ситуации на Украине в Европу продолжают прибывать беженцы. В Евросоюзе не исключили, что их число в ближайшие месяцы может достичь восьми-десяти миллионов человек.

ВОЗ порекомендовала Венгрии, Польше, Молдавии и Румынии, куда чаще всего прибывают люди, вакцинировать от COVID-19 не только местное население, но и беженцев. Организация пытается снизить риск передачи ковида людям, которые живут рядом с местами размещения украинцев, и не допустить всплеска заболеваемости.

Юрий Венгеров не исключил подъема заболеваемости в Европе из-за перемещения людей, но отметил, что он будет небольшим.

«На Украине ситуация с прививочной кампаний была плохая. Беженцы, конечно, могут привезти с собой вирус и как-то повлиять на заболеваемость, но не думаю, что эффект будет сильным», — рассказал специалист.

Инфекционист напомнил, что беженцы живут отдельно от местного населения и не общаются с ним тесно.