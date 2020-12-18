Предложение о компенсации трат на медстраховки направили в Ростуризм

Инициатива подразумевает включение в налоговый вычет расходов на страховки для поездок за границу. Помимо прочего, в письме упоминается идея о разработке специальных добровольных предложений и тарифов на период пандемии коронавируса.

«В условиях снижения доходов граждан следует обратить внимание на опыт зарубежных стран. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах государство полностью берет на себя расходы, связанные с медицинским страхованием граждан, выезжающих за пределы страны», — подчеркнул президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Ранее Центробанк России выдвинул предложение распространить период охлаждения, когда можно отказаться от лишней страховки, на любые виды услуг, оформленные вместе с кредитом.