На отказ от любых навязанных по кредиту услуг дадут 14 дней

Центробанк России выдвинул предложение распространить период охлаждения, когда можно отказаться от лишней страховки, на любые виды услуг, оформленные вместе с кредитом. Жалобы на навязывание услуг составляют почти 10% от числа всех обращений к регулятору.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Текст поправок в закон о потребительском кредите сейчас находится в стадии обсуждения.

«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — сообщила пресс-служба регулятора.

Действующее законодательство позволяет отказаться от навязанной услуги добровольного страхования, но банк оставляет за собой право повысить ставку или изменить прочие условия ссуды.

Помимо полисов страхования клиенты банков вместе с кредитами зачастую покупают и другие продукты, так как без них не дадут сделать заем.

«Период охлаждения уже действует в отношении страхования, но, как показывает практика, есть и масса других продуктов, это могут быть юридические услуги, информационно-консультационные, мы видим большое многообразие того, что покупают потребители вместе с кредитами», — заявил на конференции ассоциации банков «Россия» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

В Центробанке добавили, что навязанные услуги могут быть предустановлены, и потребителя часто о них не информируют. Поэтому регулятор хочет распространить период охлаждения на все дополнительные услуги.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин назвал предложенные поправки полумерой. По его мнению, банкам надо запретить при выдаче кредитов навязывать иные продукты и услуги.

«Банки должны зарабатывать на процентах за использование средств, а не на комиссиях с поставщиком услуг. Банки получают от страхователя почти 60% от цены полиса, получается, что это по сути доплата за кредит, также, как и предлагаемые юридические услуги или телемедицина», — подчеркнул Янин.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов заявил, что если будут приняты поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие банкам навязывать клиентам дополнительные услуги при оформлении кредитных карт, этот сегмент будет очень сильно переработан.