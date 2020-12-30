Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

В этом году отметить Новый год в самом центре столицы не получится. Красную площадь закроют для посещения 31 декабря в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.

«ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что 31 декабря с 18 часов Красная площадь закрыта для посещения. ГУМ-Каток, расположенный на Красной площади, работает до 19:00 31 декабря», — говорится в сообщении.

Такое решение связано с пандемией коронавируса. Также в связи с этим отменяются городские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также проведение детских новогодних представлений.

Однако в новогоднюю ночь будут открыты все московские парки. Тем не менее праздничных программ и концертов в них тоже не будет. Также после 22:00 будут закрываться катки.

Кроме того, в Москве разрешили развлекательным столичным заведениям работать под Новый год только до 23:00. Городские власти рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест и встречать Новый год дома вместе с родными.