Правительство России призвали ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых

Пандемия коронавирусной инфекции негативно влияет на рынок труда в России. Она ведет к росту безработицы, потере доходов граждан и бизнеса. Для того, чтобы решить эту проблему, правительству нужно ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения.

Об этом говорится в обращении главы Российского союза предпринимателей Александра Шохина и руководителя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова.

Скан постановления опубликовало РИА «Новости» на своем Telegram-канале.

«В России пандемия COVID-19 нанесла и продолжает наносить значительный урон экономике и, соответственно, благополучию работников и оказывать негативное влияние на население», — говорится в обращении.

Авторы напомнили, что действия президента и правительства по поддержке предприятий, рабочих мест и доходов населения помогли сдержать негативное влияние пандемии, а затем позволили начать восстановление экономики и рынка труда.

Но рост заражений достиг небывалого уровня. Все это свидетельствует о том, что страна остается в чрезвычайной ситуации, которая требует неотложных мер.

Мы призываем трудящихся сделать прививку, чтобы работать и обезопасить своих родных, работодателей использовать возможности для вакцинации работников, правительство принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения. Кроме тех, кто имеет противопоказания или достаточный титр антител.

Решение об обязательной вакцинации сотрудников отдельных сфер введет еще восемь регионов России. Как сообщило Ura.ru, об этом на совещании правительства заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Таким образом, количество субъектов с обязательной вакцинацией части населения увеличится до 18.

Руководители компаний обязаны привить не менее 60% сотрудников. Прививку могут не делать те, у кого есть медицинские противопоказания. Отказавшихся от процедуры могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что решение об обязательной вакцинации принимают главные санитарные врачи регионов. Отстранить отказавшегося от прививки сотрудника разрешает первая часть 76 статьи Трудового Кодекса. Она гласит, что такое решение могут принять не только на основании норм ТК и федеральных законов, но и иных правовых актов.