Роструд назвал законным отстранение от работы непривитых работников

Отстранение сотрудника от работы за отказ прививаться предусмотрено российским законодательством. Подробное объяснение привела пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

Процесс отстранения от работы предусмотрен в частью первой статьи 76 Трудового Кодекса России, которая гласит, что такое решение могут принять не только на основании норм ТК и федеральных законов, но и иными правовыми актами.

В данном случае речь идет о Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Он разрешает отстранять от работы сотрудников, если есть риски инфицирования и дальнейшее распространение болезни.

При такой появлении таких рисков главные санитарные врачи регионов постановляют провести профилактические прививки отдельным группам. Это право регулирует Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Подтверждаются полномочия законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В последний документ внесли прививку от коронавируса.

Она становится обязательной при постановлении главного санитарного врача региона, который может ее ввести для отдельной категории граждан. При этом требования о вакцинации не распространяются на тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Как напомнило Ura.ru, 11 российских регионов ввели вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников. В основном речь идет о сотрудниках транспорта, образовательных организаций, общепита, торговли и государственных служащих.