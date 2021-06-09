Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко, без побочных эффектов, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Это связано с особенностями иммунной реакции.

«Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Вакцинация является одним из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания, особенно это касается людей старшего возраста, пояснили в пресс-службе, поскольку они находятся в зоне особого риска. У пожилых людей при заражении коронавирусом возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и различные тромбозы. Это происходит из-за нагрузки на иммунную систему.

В Роспотребнадзоре отметили, что при этом прививаться можно даже с хроническими заболеваниями. Главное, как уточнили в ведомстве, чтобы эти заболевания не были в фазе обострения, перед вакцинацией надо проконсультироваться с лечащим врачом.

Полноценный иммунитет формируется не раньше, чем через 42-45 дней после первой прививки. До выработки антител надо продолжать соблюдать все меры профилактики, подчеркнули в пресс-службе.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в РФ в конце прошлого года. Ее планируют завершить к осени после формирования коллективного иммунитета. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». Этой однокомпонентной вакциной будут прежде всего прививать молодежь. Исследование показало, что у молодых людей препарат хорошо формирует иммунитет.