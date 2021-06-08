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    08 июня 2021, 15:30

    Названы россияне, для которых предназначена вакцина «Спутник Лайт»

    Андрей Иванов

    Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» будут прежде всего прививать молодежь. Исследование показало, что у молодых людей препарат хорошо формирует иммунитет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время выступления на пленарном заседании в Госдуме.

    Названы россияне, для которых предназначена вакцина «Спутник Лайт»

    «Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Потому что исследования показывают, что однократное применение этой вакцины <…> дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя ведомства.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в середине июня. Этот препарат зарегистрировали в России 6 мая.

    Масштабная вакцинация от коронавируса началась в РФ в конце прошлого года. Ее планируют завершить к осени после формирования коллективного иммунитета. За минувшие сутки в стране выявили 9977 новых случаев ковида. Это максимальный показатель с середины марта.