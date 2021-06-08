Названы россияне, для которых предназначена вакцина «Спутник Лайт»

Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» будут прежде всего прививать молодежь. Исследование показало, что у молодых людей препарат хорошо формирует иммунитет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время выступления на пленарном заседании в Госдуме.

«Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Потому что исследования показывают, что однократное применение этой вакцины <…> дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя ведомства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в середине июня. Этот препарат зарегистрировали в России 6 мая.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в РФ в конце прошлого года. Ее планируют завершить к осени после формирования коллективного иммунитета. За минувшие сутки в стране выявили 9977 новых случаев ковида. Это максимальный показатель с середины марта.