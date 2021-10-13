Врач рассказал, как не допустить повторный инфаркт

Кардиолог Роман Шахнович рассказал, как предотвратить повторный инфаркт. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным газеты «Известия», врач рассказал, что факторами риска являются не только лишний вес и холестерин, но и недостаток веса.

Он добавил, что лучший способ не допустить повторения инфаркта, следует придерживаться диеты: ограничить жирные мясные и молочные продукты, сладости и мучное.

Также нужно отказаться от курения, алкоголя и регулярно гулять не менее получаса.

Ранее врач-терапевт Павел Прокин рассказал, что приверженцы здорового образа жизни рискуют получить инфаркт или инсульт. Такая опасность может возникнуть из-за несоблюдения умеренности в физических нагрузках и питании.