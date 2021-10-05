Врач предупредил о риске инфаркта из-за увлечения ЗОЖ

Врач-терапевт Павел Прокин рассказал, что приверженцы здорового образа жизни рискуют получить инфаркт или инсульт. Такая опасность может возникнуть из-за несоблюдения умеренности в физических нагрузках и питании. Об этом написал Life.

По словам специалиста, люди, придерживающиеся ЗОЖ, часто используют в своей жизни плохие источники информации. По этой причине они начинают отказываться от «вредной» пищи, которая может и не являться таковой, либо употребляют то, что действительно не полезно, написало ИА Nation News.

Кроме того Прокин считает, что далеко не каждому человеку нужно отказываться от соленых или сладких продуктов.

Примерно также обстоят дела и со спортом. Желающие выглядеть свежо и молодо начинают изнурять себя физическими нагрузками. По словам врача, нужно учитывать свои возможности и обязательно следовать советам инструкторов по физкультуре.