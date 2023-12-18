Здоровье 18 декабря 2023, 14:50 Потребность в ограничительных мерах из-за коронавируса не увидели в Роспотребнадзоре Глава Роспотребнадзора Попова не увидела нужду в ограничениях из-за COVID-19

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В настоящее время развитие коронавирусной инфекции в России не требует обязательных жестких ограничений. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В настоящее время обязательных и вынужденных мер по ограничениям ковид в России не требует», — сказала она.

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По словам Поповой, в стране разработали достаточно средств профилактики и лечения коронавирусной инфекции, а о самом вирусе известно достаточно много.

Руководитель Роспотребнадзора также отмечала, что уровень госпитализаций заразившихся сейчас находится на низком уровне. Тяжелые формы течения болезни встречаются нечасто, поэтому оснований для строгих мер нет.

Ранее ведомство призвало москвичей использовать защитную маску в общественных местах для защиты от гриппа и ОРВИ. Специалисты усилили работу над мониторингом за сезонной циркуляцией возбудителей вирусов.