Здоровье 12 декабря 2023, 19:05 Москвичам посоветовали носить маски в общественных местах Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски для защиты от гриппа и ОРВИ Freepik

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Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах для защиты от ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

«Сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — порекомендовали в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве уточнили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице соответствует сезонным показателям. Тем не менее, специалисты усилили мониторинг за циркуляцией возбудителей вирусов.

Также москвичам посоветовали вакцинироваться от гриппа и соблюдать меры профилактики, например, тщательно мыть руки с мылом после улицы, промывать нос, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, для кого опасен гонконгский грипп. Его вспышку зафиксировали в разных регионах России.