Ученый определил «потолок» развития COVID-19

Подобный варианту «дельта» суперштамм коронавируса может возникнуть где угодно. Для этого ему нужно измениться — перестать реагировать на антитела и начать лучше взаимодействовать с рецепторами клеток. Патогену довольно сложно уже совершить подобную трансформацию. Поэтому «дельта», видимо, останется самым агрессивным штаммом SARS-CoV-2.

Об этом газете «Известия» заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

По его словам, «дельта» не полностью вытеснил, но заметно потеснил другие штаммы, которые не могут с ним конкурировать. При этом суперштамм может возникнуть где угодно. Важно, чтобы у вируса была большая популяция и возможность размножаться. То есть, ему нужно много людей. Но возможности вируса не бесконечны. Увеличить большую приспособленность и инфекционность ему будет довольно трудно.

Кунин не стал делать оптимистических предсказаний и утверждать, что «дельта» останется самым распространенным штаммом.

«Возможно, на фоне всех происходящих процессов, в том числе вакцинации, вариант более агрессивный, чем „Дельта“, просто не распространится. На практике это не означает, что более агрессивные варианты невозможны в принципе. Но чтобы это произошло, нужно уже несколько мутаций. Есть предположение, что на фоне вакцинации такой вариант захватить популяцию уже не успеет». — заявил ученый.

Волна штамма «дельта» сейчас идет на спад. Будет ли следующая, большой вопрос.

По данным исследования структуры штаммов коронавируса, проводившегося на базе Центра имени Гамалеи, распространенность «дельта»-штамма в Москве достигла 100%.