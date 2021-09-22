Распространенность штамма «дельта» в Москве достигла 100%

Распространенность «дельта»-штамма в Москве достигла 100%. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщило РИА «Новости».

Вице-мэр столицы заявила, что исследование структуры штаммов коронавируса, проводившееся на базе Центра имени Гамалеи, показало, что в Москве абсолютно доминирует «дельта».

«В Москве в настоящее время 100% доминирует „дельта"-штамм коронавируса», — сказала Ракова.

Столичные власти будут и дальше продолжать исследования совместно с Центром имени Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы, добавила Ракова.

«Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант», — отметила она.

Рост заболеваемости ковидом фиксируют в Москве уже несколько дней, отметила она. По сравнению с прошлой неделе количество заражений выросло на 24%, а число госпитализаций — на 15%.

За минувшие сутки в России выявили 19 706 случаев заражения коронавирусом, сообщало РИА ФАН.