Врач предупредил об опасных болезнях, о которых могут сигнализировать холодные ноги

Холодные ноги могут стать сигналом о развитии в организме нескольких заболеваний. Иногда эта особенность свидетельствует о проблемах сосудистого или неврологического характера.

Врач-невролог Ирина Ляскина заметила в беседе с Пятым каналом, что при отсутствии связи недуга с внешними обстоятельствами — например, купанием в холодной воде, — нужно пройти медицинское обследование.

«Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно и полинейропатия различного происхождения», — сказала специалист. В первом случае речь идет о нарушении питания тканей конечности, во втором — о поражении периферических нервов.

Привести к подобным последствиям может сахарный диабет, чрезмерное употребление алкоголя, хроническая интоксикация тяжелыми металлами или болезни печени или почек.

Чтобы избежать развития подобных болезней, необходимо следить за питанием. В рацион Ляскина посоветовала добавить белковую пищу, больше есть мяса птицы, бобовых, овощей и фруктов.

Не последнюю роль играют и правильно подобранные одежда и обувь. Тесные модели лучше не носить, как и обувь из искусственных материалов. Контрастный душ по утрам и теплая ванная с морской солью на ночь помогут тренировать сосуды.