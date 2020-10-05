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    05 октября 2020, 22:50

    Роспотребнадзор рассказал, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19

    Наталья Жуковская

    На всякий случай соблюдать карантин лучше до и после прививки от коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Это необходимо, так как пока точно неизвестно о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета.
    Роспотребнадзор рассказал, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19

    «Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что после вакцинации лучше продолжать носить маску и перчатки для защиты от других респираторных инфекций.

    Кроме этого, Роспотребнадзор ранее сообщил, что по результатам исследований, переболевшие сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) могут иметь иммунитет, в том числе и к COVID-19.

    Новости SMI.FM