Роспотребнадзор рассказал, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19

На всякий случай соблюдать карантин лучше до и после прививки от коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Это необходимо, так как пока точно неизвестно о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета.

«Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после вакцинации лучше продолжать носить маску и перчатки для защиты от других респираторных инфекций.

Кроме этого, Роспотребнадзор ранее сообщил, что по результатам исследований, переболевшие сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) могут иметь иммунитет, в том числе и к COVID-19.