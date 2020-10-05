Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что по результатам исследований выяснилось, что переболевшие сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) могут иметь иммунитет в том числе и к COVID-19.

Ранее в ведомстве прокомментировали слова вирусолога, экс-заведующего лабораторией центра «Вектор» Александра Чепурнова о том, что иммунитет к COVID-19 может сохраняться у перенесших заболевание примерно шесть месяцев. Роспотребнадзор отметил, что точных данных на эту тему пока нет.

Как долго сохраняется иммунитет зависит, в том числе, от тяжести перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей организма заболевшего, сообщило РИА «Новости».