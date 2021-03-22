Владимир Познер рассказал о состоянии после прививки «Спутник V»

Прививка двумя компонентами вакцины от коронавируса «Спутник V» никак не сказалась на состоянии журналиста и телеведущего Владимира Познера. По его словам, он даже не заметил, как прошла вакцинация. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала «Спутник V».

Телеведущий отметил, что своим примером хочет показать всем, кто сомневается в необходимости прививки, поменять свое мнение. Он подчеркнул, что после прививки никаких негативных последствий у него не было.

«Вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Я вообще не понимаю даже, почему люди сомневаются. Их, видимо, пугает кто-то, распространяет всякого рода непонятные слухи», — заявил Владимир Познер.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она прошла все три фазы клинических исследований.

Это препарат, созданный на основе двух типов человеческого аденовируса. При помощи них в организм доставляется генетическая информация S-белка, на которую реагирует организм, формируя антитела и активируя защитные лимфоциты. Результаты испытаний российской вакцины опубликовали в ведущем медицинском журнале The Lancet. Эффективность препарата составила 91,6%.