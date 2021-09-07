После коронавируса всем москвичам доступна диспансеризация

Всем, кому для реабилитации после коронавируса нужно проверить организм, доступна диспансеризация. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что углубленная диспансеризация проводится по поручению президента России Владимира Путина. Она доступна всем желающим, но количество тех, кто ее проходит, пока еще меньше числа переболевших коронавирусом.

Градоначальник подчеркнул, что многие переболели в легкой форме и не обращались потом в поликлиники. Некоторые предпочли лечиться у частных врачей и не зафиксированы в государственной системе. Собянин добавил, что никаких ограничений для диспансеризации нет.

«Если человек говорит, что он болел, пожалуйста, пусть проходит диспансеризацию. Нам важно выявить какие-то патологии и заболевания, которые представляют опасность для жизни. Так что, пожалуйста, приходите», — сказал Собянин.

Мэр также отметил, что плановая помощь в пандемию не стала второстепенной задачей. Наоборот, она всегда остается на первом плане. Даже при коронавирусе такая помощь не уменьшается, а наоборот, наращивается. Особенно это касается онкологии.

Собянин сообщил, что новых ограничений в Москве в ближайшее время не будет. Все-таки образ жизни и свобода выбора играют огромную роль, плохое психологическое состояние может навредить здоровью, и новый локдаун может подорвать горожан не меньше инфекции.