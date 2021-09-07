Новых ограничений в Москве в ближайшее время не будет

В ближайшее время в Москве не планируется вводить никаких новых ограничений из-за коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Мэр отметил, сейчас нужно использовать любые возможности, чтобы даже в условиях пандемии город продолжал полноценно жить и развиваться. Собянин обещает сделать все, чтобы избежать закрытия предприятий и различного рода организаций. Это необходимо и для выживаемости: психологически потеря оптимизма может серьезно ударить по здоровью горожан.

Собянин добавил, что как только ситуация с коронавирусом в городе идет на спад, власти стараются снять как можно больше ограничений.

«Если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем пандемия. Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и все», — уверен Собянин.

Мэр заверил, в Москве прилагается максимум усилий, чтобы люди чувствовали себя вольно, могли свободно общаться, гулять и наслаждаться жизнью.

Тем не менее, ранее градоначальник говорил: День города в Москве пройдет достаточно скромно. В этом году придется обойтись без грандиозного концерта и массовых гуляний. Но жителям все равно предоставят на выбор разные развлечения.