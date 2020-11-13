Популярный антидепрессант тразодрон пропал из российских аптек

В фармкомпании Angelini рассказали, что сложности с поставкой лекарства в аптечные сети России возникли из-за изменения схемы логистики и запуском системы маркировки. Путь препарата до прилавка теперь занимает больше времени, чем раньше. В компании пообещали, что лекарство можно будет купить уже в ближайшее время.

«Препарат в настоящее время ввезен в Россию и находится в процессе ввода в оборот. Мы ожидаем, что он будет доступен в аптеках в ближайшие недели», — пояснил РБК представитель Angelini.

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович рассказал, что выписал из больницы пациента, который был в стабильном состоянии, когда принимал «Триттико». Потом выяснилось, что лекарства в аптеках нет. По словам психиатра, отмена или замена этого препарата может привести к тяжелым последствиям.

О плохо работающей системе маркировки лекарств ранее заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Из-за этого в аптеках случился дефицит антибиотиков и противовирусных лекарств.