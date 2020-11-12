Фармрынок заявил о нехватке лекарств в российских аптеках

В российских аптеках начался дефицит антибиотиков и противовирусных лекарств. Одной из причин нехватки является некорректно работающая система маркировки препаратов, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По словам Пресняковой, дефицит наблюдается почти во всех регионах страны, включая Якутию, Краснодарский и Красноярский края, а также Омскую, Калининградскую и Тульскую области. Глава альянса отметила, что в основном в аптеках не хватает антибиотиков, противовирусных лекарств и препаратов, использующихся для лечения COVID-19.

«В регионах по-прежнему дефицит лекарств растет, все жалуются на дефектуру. Чем дальше субъект, тем сложнее ситуация. Прайсы поставщиков пусты. Чтобы что-то успеть взять, аптеки работают ночью или рано утром. Такого кризиса, пожалуй, отрасль не испытывала никогда», — процитировала Преснякову газета «Известия».

В свою очередь гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что дефицит связан с тем, что производители очень должно ждут ответа от системы маркировки. В этом случае товар может просто лежать на складе, а при худшем варианте — в производственном цехе. Теперь представители фармрынка просят упростить систему в период пандемии.