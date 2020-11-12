Фармрынок заявил о нехватке лекарств в российских аптеках
По словам Пресняковой, дефицит наблюдается почти во всех регионах страны, включая Якутию, Краснодарский и Красноярский края, а также Омскую, Калининградскую и Тульскую области. Глава альянса отметила, что в основном в аптеках не хватает антибиотиков, противовирусных лекарств и препаратов, использующихся для лечения COVID-19.
«В регионах по-прежнему дефицит лекарств растет, все жалуются на дефектуру. Чем дальше субъект, тем сложнее ситуация. Прайсы поставщиков пусты. Чтобы что-то успеть взять, аптеки работают ночью или рано утром. Такого кризиса, пожалуй, отрасль не испытывала никогда», — процитировала Преснякову газета «Известия».
В свою очередь гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что дефицит связан с тем, что производители очень должно ждут ответа от системы маркировки. В этом случае товар может просто лежать на складе, а при худшем варианте — в производственном цехе. Теперь представители фармрынка просят упростить систему в период пандемии.