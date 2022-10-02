Попова заявила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом | 360°

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Попова заявила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом

Глава Роспотребнадзора Попова заявила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом

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Вторую неделю подряд в России интенсивно снижается уровень заболеваемости ковидом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, сейчас ковид ведет себя как привычные сезонные респираторные вирусы.

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«Вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала глава Роспотребнадзора в разговоре с ТАСС.

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Она выразила надежду, что в дальнейшем у коронавируса не появится новых мутаций. При этом Попова предупредила, что в России грядет подъем гриппа, от которого нужно успеть привиться.

«И в случае ослабления состояния здоровья, конечно же, в публичных местах, в местах массового скопления рекомендуется носить маску. Меры профилактики известны, главное — ими не пренебрегать», — отметила она.

Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала в начале сентября. Записаться на прививку можно в поликлинике. Если врач не выявит никаких противопоказаний, то выдаст направление на вакцинацию.

Коронавирус в России и в мире

Анна Попова

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