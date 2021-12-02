Попова заявила о превращении ковида в сезонное заболевание

Коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач указала, что подъем заболеваемости прогнозировался и наблюдался с середины сентября, написал «Интерфакс».

«Ключевое слово — что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени манеры нового нашего гостя планетарного масштаба», — подчеркнула глава ведомства.

Ковид, как и другие сезонные инфекции, приходит во второй половине сентября, отметила Попова. Она напомнила, что минувшей осенью как раз в этот период коронавирус в России обеспечил новую волну заболеваемости, которая наблюдается и по сей день.

Барьером для ковида служит коллективный иммунитет, который достигается путем вакцинации, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, добавила она.

Во вторник Попова рассказала о ситуации с новым штаммом «омикрон» на заседании президиума Координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом. Она в том числе призвала россиян отказаться от зарубежных поездок в Новый год.