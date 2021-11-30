«Омикрон» в России. Главное из доклада Поповой о новом штамме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с новым «омикрон»-штаммом коронавируса в России и за рубежом. Самое важное из выступления главного санитарного врача на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Омиикрон» в России и мире:

Новый «омикрон»-штамм пока не выявляли в России.

Самые ранние образцы штамма, впервые обнаруженного в ЮАР, датируются 9–11 ноября.

Прибывающих в Россию из стран Африки обяжут соблюдать 14-дневный карантин.

«Рисковыми» странами, помимо ЮАР, являются КНР, Великобритания и другие, куда уже проник штамм.

Россиянам лучше воздержаться от поездок за рубеж на Новый год и провести праздники дома. Путешественники рискуют не только заразиться новым штаммом, но и подпасть под закрытие границ в чужой стране, получив большое количество проблем вместо отдыха.

«Омикрон»-штамм вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения.

Специальный тест и сокращение срока ПЦР:

Специальный тест для выявления «омикрона» уже разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность коронавируса к новому штамму.

Срок действия ПЦР-теста в связи с особенностями «омикрона» ограничат с 72 до 48 часов. Роспотребнадзор принял такое решение с учетом повышенной заразности нового штамма и его потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма.

Эффективность вакцин, меры профилактики:

Все вакцины от коронавируса, существующие в России, защищают и от «омикрон»-штамма.

Меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, масочный режим, сокращение контактов.

Ситуация с коронавирусом в России в целом: