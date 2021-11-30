30 ноября 2021, 20:10
«Омикрон» в России. Главное из доклада Поповой о новом штамме
Попова рассказала о ситуации с новым штаммом «омикрон» в России и мире. Главное
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с новым «омикрон»-штаммом коронавируса в России и за рубежом. Самое важное из выступления главного санитарного врача на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Омиикрон» в России и мире:
- Новый «омикрон»-штамм пока не выявляли в России.
- Самые ранние образцы штамма, впервые обнаруженного в ЮАР, датируются 9–11 ноября.
- Прибывающих в Россию из стран Африки обяжут соблюдать 14-дневный карантин.
- «Рисковыми» странами, помимо ЮАР, являются КНР, Великобритания и другие, куда уже проник штамм.
- Россиянам лучше воздержаться от поездок за рубеж на Новый год и провести праздники дома. Путешественники рискуют не только заразиться новым штаммом, но и подпасть под закрытие границ в чужой стране, получив большое количество проблем вместо отдыха.
- «Омикрон»-штамм вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения.
Специальный тест и сокращение срока ПЦР:
- Специальный тест для выявления «омикрона» уже разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность коронавируса к новому штамму.
- Срок действия ПЦР-теста в связи с особенностями «омикрона» ограничат с 72 до 48 часов. Роспотребнадзор принял такое решение с учетом повышенной заразности нового штамма и его потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма.
Эффективность вакцин, меры профилактики:
- Все вакцины от коронавируса, существующие в России, защищают и от «омикрон»-штамма.
- Меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, масочный режим, сокращение контактов.
Ситуация с коронавирусом в России в целом:
- В целом можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Однако в семи регионах все еще продолжает наблюдаться рост заболеваемости: это Амурская область, Приморье, Челябинская область, Хабаровский край, Сахалинская область и Дагестан.
- Требование о тестировании на коронавирус в течение 48 часов с момента сдачи анализа до выдачи результатов соблюдается не во всех регионах.