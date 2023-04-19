Здоровье 19 апреля 2023, 18:08 Иммунолог Болибок рассказал о негативном последствии кори для беременных Иммунолог Болибок заявил, что корь может стать причиной выкидыша

Читать 360tv в

Корь является очень опасным заболеванием, которое может привести к смерти. А у беременных болезнь может спровоцировать выкидыш. Такой информацией поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Специалист подчеркнул, что в зоне риска, в первую очередь, находятся люди, которые не делали прививку. Дети же, подчеркнул врач, намного легче переносят корь.

Реклама

«Самое страшное, если взрослый заболевает, особенно беременные непривитые. И это уже реанимация. Может случиться даже выкидыш», — подчеркнул иммунолог.