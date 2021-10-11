Попова предупредила о растущих рисках чумы из-за изменения климата

Риск распространения чумы начал расти из-за изменения климатических условий. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова пояснила журналистам, что риски для развития новых пандемий кроются в глобальном потеплении. А оно, в свою очередь, возникло из-за воздействия человека на окружающий мир.

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — рассказала главный санитарный врач России.

Попова также отметила, что сейчас очень важно максимально быстро реагировать на подобные ситуации, чтобы не допустить развития новых заболеваний.

Попова также рассказала, что в России зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом с начала года. Раньше считалось, что птичий грипп не может циркулировать между видами. Пока что в мире зафиксировали два случая подобного заражения: в России и Китае.