Попова сообщила о случае заражения человека птичьим гриппом в России

В России зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом с начала года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, написал ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксировали один случай передачи птичьего гриппа человеку. Ранее считалось, что вирус птичьего гриппа неспособен преодолеть межвидовой барьер и заразить людей.

О преодолении межвидового барьера птичьим гриппом Анна Попова объявила летом 2021 года на выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава Роспотребнадзора рассказала, что в мире зафиксировано лишь два случая заражения человека птичьим гриппом: в России и Китае. Причем, в отличие от коронавируса, инкубационный период птичьего гриппа может составлять всего несколько часов.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что заражение птичьим гриппом возможно лишь в том случае, когда концентрация вируса в воздухе очень высока. Врач добавил, что случаев передачи вируса от человека к человеку пока что не было.