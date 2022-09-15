Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России Pxhere.com

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Ситуация с коронавирусом в России управляемая, «мы уходим от еще одной волны». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа», — привело РИА «Новости» ее слова.

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Она отметила, что период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель, как и предполагалось изначально. Глава Роспотребнадзора также добавила, что течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса.

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По словам Поповой, течение заболевания COVID-19 изменилось. В частности, сократилось количество случаев первичной пневмонии, больше нет потери обоняния, а также нет тяжелых больных в реанимации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сейчас смертность от коронавируса снизилась до уровня марта 2020 года. По его прогнозам, окончание пандемии уже близко. Но он также призвал страны активизировать работу по вакцинации наиболее подверженных риску групп населения. ППоскольку именно вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

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