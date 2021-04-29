Попова допустила увеличение случаев коронавируса к осени

К осени в Роспотребнадзоре обоснованно ожидают рост всех вирусных инфекций и, скорее всего, COVID-19. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«Мы к осени совершенно обоснованно ожидаем определенной динамики сезонного роста всех вирусных инфекций респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания», — сказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 1».

Попова добавила, что вопросом о том, с какой частотой нужно будет прививаться от коронавируса, задаются ученые во всем мире. Она подчеркнула, что сейчас необходимо завершить иммунизацию 60% взрослого населения страны.

Попова также считает, что при соблюдении всех требований при проведении майских праздников в кругу семьи в России удастся сохранить стабильную ситуацию и снизить заболеваемость COVID-19. Также глава Роспотребнадзора рассказала, что Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса для того, чтобы полноценно его изучить.