Россиян призвали соблюдать требования против COVID-19 во время праздников

При соблюдении всех требований при проведении майских праздников в кругу семьи в России удастся сохранить стабильную ситуацию и снизить заболеваемость COVID-19. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«При соблюдении всех требований, которые на сегодняшний день есть, и максимально, если постараемся, мы провести эти праздники в кругу своих семей, тогда нам удастся стабильную ситуацию, первое, сохранить, а во-вторых, определить дальнейшее снижение заболеваемости в Российской Федерации», — казала глава Роспотребнадзора в эфире канала «Россия 1».

Также Попова рассказала, что Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса для того, чтобы полноценно его изучить.

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили», — казала Попова. Она добавила, что этим занимается научный центр «Вектор», который работает в круглосуточном режиме и без выходных.

Новых ограничений во время майских праздников в России не будет, заявила 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас ситуацию с коронавирусом в стране можно оценить как более или менее стабильную. Но несмотря на это, как подчеркнула вице-премьер, в регионах нужно очень взвешенно подходить к снятию ограничительных мер.

В этом году нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение об этом было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемической обстановки.