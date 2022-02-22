Попова допустила смягчение ограничений с учетом особенностей «омикрона»

Ряд действующих ограничений из-за коронавируса можно ослабить, учитывая клинические и эпидемические особенности штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передала газета «Известия».

Главный санитарный врач страны отметила, что сейчас прослеживается тенденция к снижению заболеваемости. В ходе заседания координационного совета при правительстве она доложила, что за последнюю неделю заболеваемость впервые снизилась на 9,8%.

Попова, в частности, допустила смягчение мер в музеях, театрах и фитнес-центрах. Она также заявила, что можно пересмотреть требование к школам, чтобы классы находились только в одном кабинете.

Но, несмотря на некоторое улучшение ситуации, это не повод отказываться от вакцинации и других мер профилактики, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Поэтому и масочный режим, и ограничения на массовые мероприятия должны сохраняться.

За минувшие сутки в России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом. Вместе с тем в больницы попали 17 294 человека, а это на 8459 больше, чем за предыдущие сутки.