Попова допустила рост доли «дельта»-штамма в России

В России может начаться рост доли «дельта»-штамма коронавируса. Такой вариант развития ситуации допустила в беседе с ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это возможно в том случае, если у людей начнет ослабевать иммунитет к нему.

«Это возможно», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что сейчас в стране плотность иммунитета достаточная для того, чтобы штамм не проявлялся.

Согласно данным Роспотребнадзора, 17 мая в России 99,24% случаев коронавируса выпадали на штамм «омикрон». Доля «дельты» не превышала 0,3%.

22 мая стало известно, что число госпитализаций больных ковидом в России за сутки снизилось больше чем вполовину. Лидер по количеству заболевших — Санкт-Петербург: там выявили 318 новых случаев. На втором месте — Москва (278), на третьем — Московская область (245).

Полную вакцинацию прошли 87,3 миллиона россиян. Коллективный иммунитет, по подсчетам специалистов, составляет почти 37%.