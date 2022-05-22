Число госпитализаций больных ковидом в России за сутки снизилось больше чем вполовину

За сутки в России зафиксировали 4710 новых случаев COVID-19 — на 324 случая меньше показателя прошлого дня. Госпитализировано 1054 человека — это на 917 случаев, или более чем на 53%, меньше, чем за сутки до этого. Данные на 11:00 22 мая опубликовал федеральный оперштаб.

В течение последних суток выздоровели 5814 больных ковидом. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 80.

Лидер по количеству заболевших — Санкт-Петербург: там выявили 318 новых случаев. На втором месте — Москва (278), на третьем — Московская область (245).

По состоянию на 20 мая полную вакцинацию прошли 87,3 миллиона россиян. Коллективный иммунитет — почти 37%. Российские регионы заказывают только вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Минздрава. «КовиВак» и «ЭпиВакКорону» перестали выпускать из-за отсутствия спроса, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты засомневались, «увидит ли свое будущее» вакцина «Конвасэл», зарегистрированная 18 марта 2022 года.