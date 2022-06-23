Пользователи форума WeChat разрушили миф о вреде кипяченой воды

Вода не становится вредной от кипячения в электрическом чайнике. Таким мнением поделились пользователи популярного портала WeChat. Об этом сообщило РИА ФАН.

Многие люди отмечают, что накипь, которая накапливается в чайнике и после кипячения попадает в воду, является опасной для организма. Однако в действительности это не так. Согласно исследованию, которое провели эксперты из Комитета по здравоохранению в Гуанчьжоу, накипь не несет вреда для человека. Организм способен выводить эти частицы самостоятельно.

Однако чистить чайник от накипи все-таки стоит.

При этом кипяченая вода, по мнению специалистов, имеет срок годности. Ее не стоит употреблять через пару дней после кипячения, так как в ней возрастает количество вредоносных бактерий, передало utro.ru.

Ранее диетолог Соломатина заявила, что в жаркую погоду лучше отказаться от обильного употребления чая и кофе, так как подобные напитки обладают мочегонным эффектом. При этом самым удачным напитком летом является обычная вода.