Вкусная опасность. Почему холодными напитками и ягодами не стоит злоупотреблять в жару

Летом люди всегда немного меняют свой рацион питания. На столах появляется больше овощей, фруктов и ягод, напитки становятся холоднее, а мороженое хочется есть каждый день. Особенно в жару. Но есть продукты, от употребления которых лучше отказаться в теплое время года, поскольку они не только будут создавать чувство тяжести, но и могут даже негативно повлиять на здоровье. Диетолог Елена Соломатина поделилась с «360» рекомендациями по питанию в жару.

Мясо

Продукты, которые требуют много времени на свое переваривание, будут разогревать организм. Это хорошо зимой, в жару же это нам не нужно, отметила Соломатина.

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Прежде всего, это мясные продукты, особенно жареное мясо. Баранина, говядина, свинина — это то, что долго лежит в желудке. Такие продукты будут долго перевариваться, что будет создавать дополнительную нагрузку на организм, отметила собеседник «360».

Перченые, соленые и сложные блюда

Эта нагрузка только усилится, если употреблять мясо мы станет не с овощами, а с крахмалистыми гарнирами, например, с жареной картошкой или многокомпонентными и сложными салатами. К разогревающим организм можно отнести и перченые блюда. Маринованные продукты содержат много соли, которая задерживает воду в организме.

Это чревато особенно для тех людей, которые страдают повышенным давлением. Любые соленые блюда будут ухудшать состояние, и в этом случае человек может ощущать себя некомфортно Елена Соломатина

При этом, как отметила диетолог, многим гипотоникам захочется солененького. Но в этом вопросе важно помнить о золотой середине и не слишком увлекаться такими продуктами.

Сахар

Также задерживает воду в организме и сахар. Многим, гипотоникам особенно, покажется, что он дает энергию, то тут опять же таится опасность, что будет задержка жидкости, предупредила Соломатина.

Она объяснила, что если кровь, которая и так сгущается в это время, не «разбавить» питьевой водой, то у людей особенно склонных к тромбообразованию, состояние может стать критичным.

Напитки

Опасность таит и неконтролируемое употребление крепких чаев и кофе. Дело в том, что напитки с большим количеством кофеина обладают достаточно легким мочегонным эффектом. Для кого-то это не страшно — организм компенсирует, — а для кого-то может быть чревато очень серьезными последствиями, предупредила Соломатина.

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Но самое главное, что нужно исключить в жару — это алкоголь. В такую погоду он может ухудшить значительно состояние человека.

В жару — больше воды

Поэтому восполнять влагу нужно обычной водой, либо употреблять больше овощей и фруктов, в которых содержится структурированная вода. Она очень хорошо проходят в клетки, причем организму не потребуется ее трансформировать, пояснила Сломатина.

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Во время жаркого дня, особенно в полдень, когда у многих обед, лучше есть что-то легкое. Например, окрошку на кефире или тане, овощные или холодные супы, отметила диетолог.

А вот увлекаться популярными летними напитками, такими как холодный кофе, смузи, молочные коктейли, особенно если они ниже комнатной температуры, не стоит.

Очень холодные [напитки пить] не стоит, потому что организму потребуется их разогреть, он их так не усвоит. Лучше, чтоб это было не ниже комнатной температуры Елена Соломатина

Наш организм в жару испытывает очень большой стресс и задача человека максимально облегчить ему работу. Поэтому лучше не увлекаться ледяными напитками, особенно теми, что требуют переваривания, например, молоко. Если мы выпьем ледяную воду, то это не очень хорошо, а ледяное молоко не усвоится, объяснила Соломатина.

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Вместо молока лучше взять кисломолочные напитки, там уже за нас все сделали бактерии, поэтому они легко усвоятся, пояснила Соломатина. К ним можно отнести натуральные йогурты, кефиры. Именно поэтому и окрошку лучше есть на кефире. Если же говорить о квасе, то он должен быть натуральный.

Жара будет нарушать состав нашей полезной микрофлоры, и нам хорошо ее поддержать за счет ферментированных продуктов, плюс клетчатка, которая есть в овощах и фруктах, очень поддерживает нашу дружественную микрофлору Елена Соломатина

Ягоды

И с ними тоже хороша умеренность. «Все есть яд, и все лекарства», напомнила Соломатина, назвав это выражение очень мудрым.

Она объяснила, что все, что мы переедаем становится нагрузкой на наш организм, особенно цветные ягоды. Этот пигмент может вызвать аллергическую реакцию, «такую псевдоалергию», о которой человек никогда раньше и не думал. Кроме того, зачастую люди не знают, какие вещества добавлялись при взращивании той же клубники, а они при переедании ягод могут спровоцировать реакцию организма даже больше, чем пигмент.

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Органические кислоты полезны в адекватном количестве, но в неадекватном — они очень раздражают слизистую организма, что может вызвать приступы гастрита и эзофагита, уточнила Соломатина. Она также предупредила о нежелательном приеме ягод на голодный желудок.

Опасность есть и для людей с диабетом, ведь сладкие ягоды могут спровоцировать и повышение сахара в крови.

Но и отказываться от ягод тоже не следует. Их можно и нужно есть пока сезон, но важно не переедать.

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Например, клубнику можно «смягчить», сделав смузи на основе кисломолочного напитка, той же ряженки. Такой перекус будет значительно лучше, чем бутерброд, отметила диетолог. Также она предложила приготовить что-то на основе ягод. Например, вместо мороженного, можно сделать сорбет из ягодного пюре.