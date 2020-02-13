Ползающего возле больницы пациента сняли на видео. СК заинтересовался

Ползающего возле городской больницы пациента сняли на видео в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Местные СМИ пишут, что мужчина был выпившим и сбежал от медиков сам.

Пациент лежал на каталке, «потом по неизвестной причине сполз с нее, выполз через дверь и пополз в неизвестном направлении», пишет ku66.

Выяснилось, что инцидент произошел в приемном покое бывшей горбольницы № 3. Делом заинтересовался Следственный комитет.

«Организована доследственная проверка. В ходе нее будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Личность пострадавшего установлена — это 44-летний житель города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Записи с камер сейчас изучаются, есть вероятность, что мужчина сам отказался от госпитализации.

Ранее руководитель пресс-службы местного Минздрава Константин Шестаков объяснил «360», что камеры установлены во всех приемных отделениях и по периметру лечебной организации, поэтому отследить передвижения пациента будет не сложно.