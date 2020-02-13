Ползающего возле больницы пациента сняли на видео. СК заинтересовался
Пациент лежал на каталке, «потом по неизвестной причине сполз с нее, выполз через дверь и пополз в неизвестном направлении», пишет ku66.
Выяснилось, что инцидент произошел в приемном покое бывшей горбольницы № 3. Делом заинтересовался Следственный комитет.
«Организована доследственная проверка. В ходе нее будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.
Личность пострадавшего установлена — это 44-летний житель города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Записи с камер сейчас изучаются, есть вероятность, что мужчина сам отказался от госпитализации.
Ранее руководитель пресс-службы местного Минздрава Константин Шестаков объяснил «360», что камеры установлены во всех приемных отделениях и по периметру лечебной организации, поэтому отследить передвижения пациента будет не сложно.