Свердловский Минздрав проверит, почему парализованного пациента выбросили в снег

«Министерством здравоохранения Свердловской области в данный момент проводится проверка по тому видео, которое опубликовано. Сейчас специалисты Минздрава просматривают все видеозаписи медицинской организации, а камеры установлены во всех приемных отделениях и по периметру лечебной организации», — объяснил «360» руководитель пресс-службы свердловского Минздрава Константин Шестаков.

Он подчеркнул, что в последние два дня ни к ним, ни в больницу не поступало жалоб по поводу оказания медицинской помощи. Более того, в администрации больницы, наоборот, пожаловались на пациента.

«По предварительным данным, со стороны администрации медицинской организации подтверждается факт, что был пациент с некорректным поведением, который отказался от госпитализации, о чем есть соответствующие записи. Эту информацию мы сейчас тоже проверяем», — добавил Шестаков.

Видео появилось в соцсетях и СМИ 13 февраля. Полупарализованного мужчину якобы перевозили на скорой из одной больницы в другую, а потом просто выкинули в снег. Он вызвал себе такси, и водитель отвез мужчину домой.