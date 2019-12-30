Полсотни жителей Якутии заболели корью

Число заболевших корью в Якутии возросло до 51. Среди них 15 детей. В регионе продолжают прививать не переболевших этим заболеванием людей.

«Управление Роспотребнадзора по РС (Я) информирует о том, что по состоянию на 30 декабря 2019 года зарегистрирован 51 случай кори, в том числе 15 случаев у детей до 17 лет», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Еще 25 декабря заболевших корью в Якутии было 44 человека. В связи с эпидемией местные власти отменили проведение общегородских елок. Однако губернаторская елка все-таки прошла 24 декабря. Туда допустили детей и взрослых, у которых были прививки от кори. Учеников без соответствующих прививок попросили не приходить в школы.

Иммунизацией против кори в Якутии продолжается. Прививки делают ранее не болевшим корью или непривитым детям, сотрудникам образовательных учреждений, развлекательных и досуговых центров, торговых организаций, а также работникам общественного питания и транспорта.

Кроме того, Минздрав Якутии дополнительно закупил 15 тысяч доз коревой вакцины. В поликлиниках и больницах Якутска создали 52 прививочных бригады. Медики уже привили более 12 тысяч человек.

«По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более десять тысяч человек, в том числе более четырех тысяч детей», — отметили в Роспотребнадзоре.

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