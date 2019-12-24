Врач-инфекционист назвал причину вспышек кори в России

В нескольких регионах России зафиксировали вспышки кори. Врач-инфекционист, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал «360», с чем это связано.

Специалист заметил, что корь относится к заболеваниям, распространяющимся быстро. Этим обуславливается ее значимость для всей земли.

«Мы делаем вакцинацию от этого заболевания. К сожалению, в ряде регионов есть антипрививочные движения, которые препятствуют процессу. Формируется прослойка людей, которые не болели этим заболеванием. И они, конечно же, заболеют», — пояснил инфекционист.

По его словам, по этой причине заболеваемость кори в Европе — Германии, Италии, странах Прибалтики — достаточно высока. В России случаи кори могут быть как внутренними, так и завозными.

Опасаться большой эпидемии, пояснил Сапронов, не стоит: многие люди привиты, а их сознательность достаточно высока. При этом медик посоветовал не расслабляться.

«Всем надо прививаться. Для людей старшего возраста, которые болеют особенно тяжело, продлена ревакцинация — она бесплатная — до 55 лет», — подчеркнул врач.

Он добавил, что неиммунные люди есть, поэтому будут и вспышки. Полностью справиться с корью невозможно как раз из-за быстроты передачи болезни.

«В ряде случаев достаточно зайти в комнату, где был больной корью, и заразиться. <…> Доля невакцинированных как среди детей, так и среди взрослых, увеличивает общее число заболевших», — подытожил Георгий Сапронов.

Несколькими днями ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вспышке кори в Тюменской области.